8 сентября в Севастополе приняли участие в голосовании более 16 000 военнослужащих

8 сентября 2019     21
8 сентября в Севастополе приняли участие в голосовании более 16 000 военнослужащих

Сегодня в Севастополе проходят выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва.

Член Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Александр Чмыхалов отметил, что явка среди военнослужащих – высокая.

«Так, на 13 часов явка избирателей военнослужащих на избирательных участках, по информации, представленной штабом Черноморского флота, составила более 75% личного состава. Мы видим, что избиратели военнослужащие достаточно активно принимают участие в голосовании. Так как на территории Севастополя расположены не только воинские подразделения, относящиеся к Черноморскому флоту, то общая средняя приблизительная явка составляет порядка 60-65%», – сказал Чмыхалов.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 806

Источник: Портал Информер

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