90% работ по ремонту коллектора в севастопольской Голубой бухте выполнены

Работы по устранению прорыва коллектора в Голубой бухте завершат в течение одного-двух дней. Водолазы уже установили специально изготовленный хомут, что позволило прекратить выброс сточных вод. Об этом на аппаратном совещании доложил и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров.

«Хомут установлен, полностью протянут. Осталась провести герметизацию некоторых участков, но 90% выбросов прекращено. Сегодня-завтра работы будут закончены», – доложил Владимир Базаров.

Он отметил, что завершить работы ранее не позволяли погодные условия – сильное течение и волны.

Напомним, прорыв в глубоководном коллекторе образовался еще в 2003 году. Проблема не решалась на протяжении 16 лет.

Врио губернатора Михаил Развожаев, увидев снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование, обнаружить место порыва и устранить протечки.

В результате обследования «Водоканал» выяснил, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. Работы начались 7 августа.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 198

Источник: Портал Информер