BMW представило первый электрический Mini

Корпорация BMW представила первый полностью электрический Mini – через 60 лет после выхода оригинального британского автомобиля.

Тот Mini появился в 1959 году как ответ на нефтяной кризис, спровоцированный войной за Суэцкий канал.

Его правнук поможет BMW «электрифицировать» свой модельный ряд, чтобы соответствовать нынешнему европейскому законодательству по вредным выбросам.

Электрический Mini будет выпускаться на том же заводе в Оксфорде, что и оригинальный автомобиль 1959 года. Это позволит, несмотря на кризис в британской автомобильной промышленности, сохранить примерно 5000 рабочих мест. В настоящее время завод выпускает также Mini и Mini Clubman, электромобиль будет производиться параллельно, фактически на том же конвейере.

Такая организация производства, при которой на одной производственной линии выпускаются как бензиновые, так и гибридный и полностью электрические автомобили, по мнению BMW, позволит оптимально реагировать на спрос, увеличивая выпуск именно тех автомобилей, которые в данный момент наиболее востребованы на рынке.

По сведениям BMW, электрическая Mini уже вызвала большой интерес, и у компании сейчас имеется около 15 тысяч предзаказов. Поставки намечены на первый квартал 2020 года, цена на электрический Mini будет начинаться с 36 тысяч долларов. Эта цена сделает электромобиль реальным конкурентом Tesla.