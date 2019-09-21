Facebook нашел фабрику украинских троллей

В украинском сегменте интернета Facebook нашел 79 сообществ и несколько сотен пользователей — все они, как считают в соцсети, причастны к «фабрике троллей».

Недобросовестных юзеров заблокировали, а среди групп нашли паблики крупных украинских медиа — Znaj.ua, Politeka и Hyser. Их всех объединил холдинг Znaj Media Holdings.

Оказалось, что этими страницами управляли боты — пользователи были ненастоящими, посты оказались купленными.

Но это полбеды — холдинг Znaj Media косвенно связан с PR-компанией Pragmatico. Эта контора занималась черным пиаром.

Указанные СМИ — Znaj.ua, Politeka и Hyser часто распространяют манипуляции и недостоверную информацию. Ресурсы публиковали данные об известных людях, шоу-бизнесе, спорте, местные и международные новости, спорные факты о выборах, политических кандидатах, а также критиковали общественных деятелей.

Подсчеты Facebook показали, что Pragmatico потратила на раскрутку украинских СМИ в соцсетях около 1,6 миллиона долларов и привлекла более 4 миллионов пользователей в группы, работающих от лица СМИ.

Официальная идеология компании — раскрутка персональных брендов, не связанных с политикой. Однако раньше, предположительно, организация занималась исключительно политическим пиаром.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 41

Источник: Портал Информер