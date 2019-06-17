Facebook создал свою криптовалюту

Facebook представит собственную криптовалюту Libra 18 июня. Об этом пишет The Wall Street Journal. Ее запуск запланирован на 2020 год.

Одновременно будет объявлено о создании консорциума, в который войдут Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Stripe и Booking.com и другие инвесторы — каждый из них вложит в Libra примерно по $10 млн.

Участники консорциума будут управлять криптовалютой независимо от Facebook.

Криптовалюта Facebook stablecoin («стабильная монета») разрабатывается в обстановке секретности. Впервые о ней услышали год назад, а первые детали появились только в конце февраля, когда проект был уже на продвинутой стадии.

Libra будет «стабильной монетой», привязанной к доллару. Это должно обезопасить ее от колебаний, которым подвержены другие криптовалюты. Собственная валюта сделает Facebook более независимым от регуляторов.