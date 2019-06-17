Facebook создал свою криптовалюту

17 июня 2019     24
Facebook создал свою криптовалюту

Facebook представит собственную криптовалюту Libra 18 июня. Об этом пишет The Wall Street Journal. Ее запуск запланирован на 2020 год.

Одновременно будет объявлено о создании консорциума, в который войдут Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Stripe и Booking.com и другие инвесторы — каждый из них вложит в Libra примерно по $10 млн. 

Участники консорциума будут управлять криптовалютой независимо от Facebook.

Криптовалюта Facebook stablecoin («стабильная монета») разрабатывается в обстановке секретности. Впервые о ней услышали год назад, а первые детали появились только в конце февраля, когда проект был уже на продвинутой стадии.

Libra будет «стабильной монетой», привязанной к доллару. Это должно обезопасить ее от колебаний, которым подвержены другие криптовалюты. Собственная валюта сделает Facebook более независимым от регуляторов.

Источник: Портал Информер

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