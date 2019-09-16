Forbes назвал самые крупные компании России

16 сентября 2019     14
Forbes назвал самые крупные компании России

Forbes опубликовал список самых крупных частных компаний России, в который вошли 200 предприятий.

На первом месте расположилась нефтяная компания «Лукойл», которая была основана в Ханты-Мансийском автономном округе. Выручка компании в 2019 году составила 8 036 миллиардов рублей.

Одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний «Сургутнефтегаз» заняла второе место с результатом 1 867 миллионов рублей, поднявшись на строчку выше по сравнению с результатами 2018 года.

На шестом месте расположился «НОВАТЭК» (831.8 млрд), который является независимым производителем природного газа в России. После запуска проекта «Ямал СПГ» в 2017 году компания вышла на международный рынок газа.

Восьмое место досталось сталелитейной компании «НЛМК» (756.7 млрд).

11-е место отошло компании РУСАЛ (645.8 млрд), занимающейся производством алюминия и глинозема. Заводы компании расположены по всей России, в том числе на Урале. В Свердловской области работает «Уральский алюминиевый завод».

На 13-м месте расположилась нефтехимическая компания «СИБУР» (568.7 млрд). Одно из предприятий холдинга по переработке углеводородного сырья базируется в Тобольске.

16-е место занял Магнитогорский металлургический комбинат, расположенный в Челябинской области (516 млрд).

Двадцатку замыкает компания «Т Плюс» (372.7 млрд) из Екатеринбурга, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

 


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 207

Источник: Портал Информер

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