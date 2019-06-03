Forbes: Рейтинг самых крупных взяток в России 21 века

Журналисты издание Forbes выбрали самые крупные взятки, фигурировавшие в уголовных делах за последние 19 лет, составив из них рейтинг. Лидером рейтинга стал бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

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Его обвинили в получении $5,6 млн, которые он, как установил суд, получил в виде отката от совладельца сахалинской компании «Энергострой» Николая Крана.

Бизнесмен заплатил губернатору за право получить контракт на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ — это следует из его показаний. Кран скончался в больнице от сердечного приступа, а Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии. В общей сложности ему вменили получение более 520 млн рублей взяток.

Позже суд конфисковал у осужденного Хорошавина найденный во время обыска 1 миллиард рублей, а также другое имущество — несколько квартир в Москве, дом и земельные участки в Подмосковье и два автомобиля Bently.

Второе место — бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Под обвинение во взяточничестве его подвел глава «Роснефти» Игорь Сечин, который лично вручил ему сумку с $2 млн и корзинку с колбасой.

Перед этим Сечин успел пожаловаться в ФСБ вымогавшего у него взятку министра, сам пригласил Улюкаева в свой офис и отдал ему деньги.

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Улюкаев после задержания (в ноябре 2016 года) заявил, что деньги ему всучили обманом под видом подарка. Суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей.

Третье место досталось малоизвестному чиновнику из Тверской области, бывшему руководителю Конаковского района Виктору Крысову. Несмотря на невысокую должность, Виктор Крысов точно знал, чего хочет — 45 млн рублей.

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Взамен чиновник пообещал предпринимателям не оспаривать в суде сделку по продаже 8 га муниципальной земли в его районе под строительство базы отдыха. Крысов был приговорен к 8 годам и 9 месяцам колонии.

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На четвертом месте — бывший инспектор Счетной палаты от Минобороны Юрий Гайдуков. Суд установил, что офицер за несколько миллионов евро пообещал закрыть глаза на нарушения при расходовании бюджетных средств на НПО «Энергомаш», производящем ракетные двигатели. Получить взяточник успел только $1,39 млн.

Пятое место — бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка. Сумма взятки — $1,27 млн. Деньги он хотел получить от руководства корпорации ГРИНН за согласование строительства гипермаркета в Тульской области.

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Дело строилось на показаниях посредников, свою вину Дудка так и не признал. Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, в 2018 году он вышел из тюрьмы по УДО.

Шестое место — высокопоставленный следователь Дмитрий Довгий, возглавлявший Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре.

Суд признал его виновным в получении €750 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела против владельца «Инвестсоцбанка» Руслана Валитова.

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Довгий был приговорен к 9 годам колонии, но вышел на свободу досрочно — через 6,5 лет. Экс-следователь так и не признал вину.

На седьмом месте рейтинга оказался Олег Алексеев, бывший замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы.

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Ровно $1 млн успел получить налоговик, прежде чем его задержали с поличным. Всего же он рассчитывал на $5,3 млн взамен на урегулирование налоговых проблем банка «Российский капитал». В 2007 году суд приговорил его к 10 годам колонии.

Мэр Тольятти Николай Уткин попался на вымогательстве 150 млн рублей у директора строительной компании — за эту сумму градоначальник обещал предоставить в аренду 150 га на набережной Автозаводского района города.

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Пока предприниматель не соглашался платить администрация затягивала согласование проектной документации. Задержали мэра в мае 2007 года при передаче ему первой части взятки в размере 25 млн рублей. Суд признал Уткина виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий, но уже в 2012 году он добился условно-досрочного освобождения.

Самый известный полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко занял девятую строчку рейтинга. Следствие вменило бывшему руководителю управления «Т» ГУЭБиПК МВД взятку в размере $800 тысяч, полученную от московского ресторатора Меди Дусса.

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Широкую известность Захарченко получил после обысков в его квартире и квартире его родственников — оперативники нашли более 8 млрд рублей в разной валюте. Ни Захарченко, ни его родственники не смогли объяснить происхождение денег. Генпрокуратура посчитала средства незаконно нажитым имуществом и санкционировала их конфискацию.

Также у семьи Захарченко были отобраны в пользу бюджета элитные квартиры, машины, земельные участники и банковские счета.

Завершает топ-10 бывший мэр Красноармейска Михаил Булгаков, который в 2007 году пытался получить от руководства инвестиционно-строительной компании «Святогор» $5 млн.

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Без денег мэр не хотел давать компании разрешение на строительство микрорайона. Получить чиновник успел только $750 тысяч, его задержали при первом же транше. Суд приговорил его к 7,5 года колонии.

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