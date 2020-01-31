Google запустил сервис для запросов о коронавирусе

Поиск в Google слова «коронавирус» теперь будут отправлять пользователей на страницу результатов с подборкой материалов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в подборке будут проверенные советы по безопасности и обновления новостей о коронавирусе, объявили Google и ВОЗ.

Ввод в строку поиска слова «коронавирус» или связанного с ним запроса приведет к появлению специальной белой карточки, подобно тому, как о пожарах и землетрясениях сигнализирует красная.

Пока что данные едины для всех пользователей, но в будущем Google планирует сделать карточку актуальной для каждого региона и оперативно обновлять сведения.

Компания Google также объявила о выделении гранта в размере $250 000 от Google.org, который пойдет в Китайский Красный Крест для поддержки усилий по оказанию помощи от коронавируса.

Кроме того, ранее специалисты исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса в США разработали онлайн-сервис для мониторинга распространения китайского коронавируса. На сайте отображается онлайн-карта, которая в режиме реального времени показывает информацию о распространении вируса: о количестве и географии заболевших по всему миру.







Пятница, 31 января 2020 г. 72

Источник: Портал Информер