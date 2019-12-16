Mail.ru Group создаст российский YouTube

Mail.ru Group планирует в 2020 году запустить собственный видеосервис. Об этом заявил гендиректор компании Борис Добродеев.

Он подчеркнул, что компанию интересуют пользователи, которые следят не столько за подписками или постами друзей, сколько за рекомендациями видеосервиса в зависимости от обнаруженных интересов и истории просмотра.

«В последнее время мы видим, что открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подпискам, ни к друзьям пользователей.

Несмотря на то, что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис. Собираемся запускать аналогичный видеоресурс. Он будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group», — рассказал Добродеев в интервью РБК.

Он подчеркнул, что это будет не прямая калька с американского сервиса.

«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — пояснил Добродеев.

Запуск видеосервиса во многом означает для фирмы переход от старой модели социальных сервисов, где пользователь сам выбирает, на что он подписан, к персональной новостной ленте, сформированной при помощи анализа поведения в интернете.

«Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должен рассчитываться персонифицировано на основании рекомендаций для конкретного человека», — сказал Добродеев.

Напомним, что ранее в Mail.ru Group сообщили, что холдинг разработал линейку продуктов для создания корпоративных социальных сетей и цифровизации управления персоналом.

Группа вложила около 500 миллионов рублей в их создание, использовав опыт «ВКонтакте» и «Одноклассников».







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 215

Источник: Портал Информер