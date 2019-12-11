Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

11 декабря 2019     7
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Начиная с 15 января 2020 года, пользователи Windows 7 начнут получать сообщения об окончании расширенной поддержки платформы.

Уведомления появятся на рабочем столе операционной системы, в них Microsoft попытается донести до клиентов, что дальнейшее использование «семерки» небезопасно.

Компания будет советовать перейти на актуальную Windows 10.

Уведомления будут носить регулярный характер и отображаться на всех версиях системы, включая Starter, Home Basic, Home Premium и прочие.

Microsoft уточнила, что сообщения не появятся лишь на компьютерах, работающих в режиме киоска, то есть на экранах банкоматов, вендинговых автоматов и платежных терминалов.

Справка:

Операционная система Windows 7 была выпущена в октябре 2009 года. Основная поддержка ОС завершилась 13 января 2015 года.

Датой смерти операционной системы называют 14 января 2020 года, в этот день закончится выпуск обновлений безопасности и расширенная поддержка продукта.

10 декабря Microsoft официально завершила поддержку Windows 10 Mobile. Владельцы смартфонов на устаревшей ОС смогут и дальше пользоваться своими девайсами, но установить систему на другие устройства и получить обновления безопасности будет невозможно.



Среда, 11 декабря 2019 г. 344

Источник: Портал Информер

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