The Washington Post: «Президент Украины выходит на политическую сцену драматическим образом»

Американский журнал The Washington Post размышляет над способностью нового президента Украины Владимира Зеленского осуществить радикальные изменения в Украине. Британское издание The Independent анализирует сложность задач, стоящих перед новым президентом Украины, учитывая попытки администрации США заставить официальный Киев расследовать дело, связанное с Джо Байденом. Популярное издание Ирландии The Irish Times пишет о первых шагах Зеленского как президента Украины.

Американское периодическое издание The Washington Post публикует материал «Президент Украины выходит на политическую сцену драматическим образом».

Вашингтонский журнал пишет, что новый президент Украины, бывший комиком перед тем, как стать государственным деятелем, совершил довольно драматический выход на политическую арену, немедленно объявив о роспуске парламента во время своей инаугурационной речи.

Президент Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что Верховная Рада якобы контролируется союзниками его соперника на президентских выборах, которого Зеленский победил, набрав 73% голосов украинских избирателей. Зеленский также заявил, что украинский парламент наполнен стремлением к самообогащению.

Американский журнал пишет, что, наверное, новый президент Украины пытается рискнуть с преждевременными выборами в Верховную Раду, чтобы получить большинство в парламенте, которое поддержит его курс на реформирование Украины и новый путь в отношениях с Россией.

The Washington Post далее приводит слова украинского политолога Владимира Фесенко, считающего, что заявление президента Зеленского о роспуске Верховной Рады свидетельствует, что новый руководитель Украины имеет политическую волю для осуществления радикальных изменений в стране.

Вашингтонская газета пишет, что победа Зеленского на президентских выборах свидетельствует о том, что украинцы устали от вездесущей коррупции и от устоявшейся политической элиты Украины.

Издание также подчеркивает, что Зеленский отказался от традиционного инаугурационного кортежа, решив пройтись пешком через парк в центре Киева, останавливаясь для того, чтобы даже сделать «селфи» с теми, кто пришел в парк.

Важным, по мнению вашингтонского журнала, также было то, что Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи вспомнил, что перед тем, как стать президентом, он был комиком и делал все, чтобы заставить украинцев смеяться. В течение следующих 5 лет Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы не плакали.

Британский журнал The Independent публикует статью «Трамп заставляет Украину расследовать деятельность Джо Байдена ‒ но доказательств в Украине довольно мало».

Лондонский журнал отмечает, что новый президент Украины Владимир Зеленский объявил во время инаугурации о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Однако, по мнению издания, именно выборы в США могут продемонстрировать чрезвычайно противоречивую роль Украины в этих американских выборах.

Газета также напоминает, что из-за того, что глава избирательного штаба Трампа ‒ Пол Манафорт был приговорен к тюремному заключению и были обличены его связи с бывшим пророссийским президентом Украины Виктором Януковичем, бежавшем в Россию 5 лет назад, Украина и Россия настолько присутствуют в делах, связанных с окружением Трампа.

Но сейчас команда Трампа перешла в контрнаступление, концентрируясь на обвинениях против ведущего кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах в США, считая, что расследование в Украине деятельности Джо Байдена поможет переизбранию Трампа президентом США.

The Independent сообщает, что команда Трампа имеет целый ряд потенциальных целей. Речь идет о желании начать расследование обвинений против предыдущей администрации президента Петра Порошенко, якобы тайно помогавшей кампании Хиллари Клинтон. Также выдвигаются обвинения в том, что так называемая «черная бухгалтерия» в деле Манафорта не является настоящей, что она была подделана. Между тем администрация Трампа начала замену дипломатических сотрудников посольства США в Киеве, которые были определены как «недостаточно лояльные». Был отозван посол в Украине Мари Йованович, после буквально ливня критики в ее адрес со стороны сына президента Трампа ‒ Дональда Трампа младшего.

Поэтому, как заключает издание, новый президент Украины Владимир Зеленский, только что занявший президентское кресло в Украине, наверное, узнает, что связь с Украиной, со всеми оборотами, подводными течениями и обвинениями, будет являться заметным раздражающим моментом в ходе важнейших американских выборов последнего времени.



–>

Популярное издание Ирландии The Irish Times публикует статью «Новый президент Украины объявляет о проведении преждевременных парламентских выборов».

В подзаголовке добавляется, что Владимир Зеленский призвал дискредитированных украинских политиков освободить места для нового поколения политиков.

Ирландское издание отмечает, что Зеленский определил своим главным приоритетом окончание пятилетней войны между правительственными войсками и пророссийскими боевиками на Донбассе.

Газета указывает, что открытый и довольно непосредственный подход Зеленского, который он обещал принести в украинскую политику, нашел воплощение в его инаугурационной речи. Владимир Зеленский откровенно заявил, что время министров и парламентариев, слушавших его, уже истекло.

The Irish Times сообщает, что в определенный момент его выступления новый президент Украины перешел с украинского на русский, подчеркнув, что русскоязычное население аннексированного Россией Крыма и территорий, находящихся под пророссийскими боевиками, и в дальнейшем являются гражданами Украины. Эта смена языка, как пишет дублинское издание, вызвала возмущенные возгласы лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого Владимир Зеленский сразу обвинил в попытке посеять раздор в обществе.

В дополнение Зеленский призвал депутатов Верховной Рады отменить их неприкосновенность, запретить противозаконное обогащение и ввести новый избирательный кодекс.

Ирландская газета отмечает, что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» должна получить достаточно парламентских мест после проведения досрочных выборов, чтобы доминировать в Верховной Раде. Еще одним нетипичным ходом Владимира Зеленского, как завершает ирландская газета, стал его призыв к государственным служащим отказаться от практики вешать в кабинетах портреты президента Украины.

Источник: Крым.Реалии