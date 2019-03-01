VII Всероссийская конференция «Военно-исторические чтения. К 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков»

28 февраля 2019     71
VII Всероссийская конференция «Военно-исторические чтения. К 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков»

Сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя: директор Музея Н.И. Мусиенко, начальник отдела маркетинга Е.В. Магналюк, научные сотрудники И.Ю. Агишева, И.В. Никитина, А.Ф. Селиванова – принимают участие в VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Конференция проходит в Керчи с 25 по 28 февраля 2019 года.

Учредителями конференции выступили Министерство культуры Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник». Конференция посвящена актуальным проблемам изучения военной истории, охраны памятников и ведения военно-поисковой и военно-патриотической работы.

На открытии конференции с приветственным словом выступил директор музея Николай Мусиенко. В своем выступлении Н. Мусиенко отметил, что конференция объединила людей, для которых сохранение прошлого означает формирование будущего страны. «Перед нами стоит задача не только сохранить наше культурно-историческое наследие и быть источником научной информации, но и воспитать молодого гражданина патриотом своей страны. Поскольку без патриотизма нет ни государства, ни народа».

Основные направления работы конференции: «75-летие Крымской наступательной операции»; «История морского дела разных эпох на юге России»; «Подвиг городов-героев и городов воинской славы».

С тематическими докладами на «Военно-исторических чтениях» выступят научные сотрудники Музея. Тема доклада И.Ю. Агишевой (в секции “75-летие Крымской наступательной операции”): «Главный принцип – правильно выбрать направление основных усилий. Вклад генерал-лейтенанта С.С. Бирюзова в подготовку и проведение Крымской наступательной операции (по материалам фондов ГМГООС)». Тема доклада И.Ю. Никитиной (в секции «Подвиг городов-героев и городов воинской славы»: «Великий подвиг. Севастополь 1941-1945 гг.», а также постерный доклад: «Поющие фрегаты БПК 61 проекта в фондовой коллекции ГМГООС».

 
Фото Михаила Мокрушина




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