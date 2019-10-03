#WineFest 2019 в Севастополе (ВИДЕО)

28 – 29 сентября 2019 года в живописной долине «Золотая Балка» состоялся ежегодный праздник сбора урожая и виноделия #WineFest.

Это праздник для всей семьи, пикник на открытом воздухе с возможностью найти развлечения на любой вкус и отлично провести последние теплые выходные сентября.

Впервые в рамках фестиваля 28 сентября состоялся I Международный фестиваль-пленэр, в котором приняли участие известные итальянские и российские художники, итальянские оперные певцы, известные мастера итальянской гастрономии.

Аллея виноделов представила ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма. Здесь гости дегустировали вина и сравнивали плоды различных винодельческих зон полуострова.

Для любителей гастрономических сетов на фестивале был организован «Гастрономический дворик», включающий более 20 фудкортов с локальными ресторанами и разнообразным меню на любой вкус и кошелёк.

Также организаторы праздника подготовили многочисленные мастер-классы, конкурсы и интерактивные развлекательные программы для всей семьи. MEGA ГРАД – это игровой центр с мастерскими, общей площадью около 400 м2, который расположен около главного входа на территорию фестиваля. Новый уровень комфорта для взрослых – возможность оставить своих детей под присмотром компетентных сотрудников.

Вечерняя программа первого дня фестиваля завершилась исполнением вечных хитов оперы приглашёнными артистами из Италии.

А 29 сентября на главной сцене фестиваля выступила группа “Burito”, радуя присутствующих своими зажигательными треками.

<!-- -->





Четверг, 3 октября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер