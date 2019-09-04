WineFest 2019 в Севастополе: расширение границ (ФОТО)

Долгожданный праздник осени — фестиваль урожая и виноделия WineFest — на виноградниках «Золотой Балки» в этом году пройдет 28-29 сентября.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Севастополя и реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

Четвертый сезон фестиваля WineFest обещает множество новых интересных активностей для гостей самых разных возрастов.

Это праздник для всей семьи, пикник на открытом воздухе с возможностью найти развлечения на любой вкус и отлично провести последние теплые выходные сентября.

Впервые в рамках фестиваля 28 сентября состоится I Международный фестиваль-пленэр, в котором участвуют известные итальянские и российские художники, итальянские оперные певцы, известные мастера итальянской гастрономии.

Аллея виноделов представит ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма. Здесь гости смогут продегустировать вина и сравнить плоды различных винодельческих зон полуострова.

Деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств и лекторием запланирована на 28 сентября.

28 сентября пройдёт «Международный День Туризма», на котором соберутся более 100 деятелей туристической отрасли Крыма.

Новая локация на фестивале PRO Wine & Food соберёт экспертов и гурманов для профессиональных дегустаций и гастрономических мастер-классов.

Под руководством шеф-поваров гости «Кулинарной студии» смогут приготовить специальные сеты к дегустациям. О винных ароматах и выборе правильного бокала расскажут приглашённые сомелье. Вход только по пригласительным.

Для любителей гастрономических сетов на фестивале будет организован «Гастрономический дворик», включающий более 20 фудкортов с локальными ресторанами и разнообразным меню на любой вкус и кошелёк.

В уникальном Виноградном баре гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести виноград различных сортов, а также сезонные фрукты и овощи.

Приобрести продукцию винодельческих предприятий и получить профессиональные рекомендации от специалистов гости смогут на Винном Салоне Фестиваля.

По традиции, гостей фестиваля ждут увлекательные подъёмы на воздушном шаре над виноградниками, а также самая яркая локация – Винодавильня, где все желающие соревнуются в давлении винограда ногами.

Уникальная полоса препятствий – это оригинальный интерактивный аттракцион, который будет яркой эмоциональной точкой, нелинейным событием, своеобразным инсайтом. Верный способ проверить собравшихся на смелость, скорость и здоровый оптимизм.

Организаторы праздника подготовили многочисленные мастер-классы, конкурсы и интерактивные развлекательные программы для всей семьи. MEGA ГРАД – это игровой центр с мастерскими, общей площадью около 400 м2, который расположен около главного входа на территорию фестиваля. Новый уровень комфорта для взрослых – возможность оставить своих детей под присмотром компетентных сотрудников.

Вечерняя программа первого дня фестиваля завершится исполнением вечных хитов оперы приглашёнными артистами из Италии.

А 29 сентября на главной сцене фестиваля выступит популярный артист, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

Даты и время: 28, 29 сентября с 12:00

Источник: Портал Информер