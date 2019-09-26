WineFest-2019: дополнительный транспорт, особые экскурсии

26 сентября 2019     7
WineFest-2019: дополнительный транспорт, особые экскурсии

В дни проведения фестиваля сбора урожая и виноделия WineFest-2019 28 и 29 сентября для гостей праздника будет организована специальная схема движения рейсовых автобусов.

В соответствии с приказом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя, 28 и 29 сентября с 12:00 до 19:00 будут продлены схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – Балаклава (через Сапунгорское кольцо)», № 9 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.1 Мая – 2 е отделение Золотой балки», № 34 «Балаклава (2 е отделение) – аквапарк «Зурбаган», № 94 «Балаклава – центр города» по ул. Крестовского до ост. пункта «Винный завод «Золотая балка».

Для гостей фестиваля будет организован дополнительный трансфер из Севастополя и других городов Крыма:

– из Севастополя: от «Графской пристани», с 5 км (от кафе «Золотое кольцо»);

– из Фороса: от санатория «Форос», отеля «Мрия», отеля «Крымский Бриз»;

– из Алупки: от автостанции «Алупка»;

– из Ялты: от отеля «Ореанда» (с заездом на Автовокзал), отеля «Ялта Интурист»;

– из Симферополя: от ТЦ «Лоцман» (ул. Севастопольская, 35)

Для тех, кто приедет на личном транспорте, будут обустроены 3 парковки:

– паркинг у Ялтинской трассы поворот на (с. Первомайское), заезд с трассы;

– паркинг на ул. Крестовского (орешник) со стороны АЗС ТЭС, заезд со стороны Балаклавы;

– паркинг на ул. Крестовского (виноградники), заезд со стороны ул. 40 лет Октября.

Только в дни проведения фестиваля, 28 и 29 сентября 2019 г., для гостей WinwFest будут организованы экскурсии на «Золотую Балку» по специальной цене – 300 рублей.

Экскурсии включают посещение инновационного винного подвала, где все желающие смогут познакомиться с производством классических тихих и игристых вин; а также современного цеха розлива, где со специально оборудованной площадки можно наблюдать за процессом розлива игристых вин.

Каждому гостю в подарок – бокал игристого.

Время проведения экскурсии: с 10.00 до 18.00, каждый час.

Вход на фестиваль – абсолютно свободный для всех.

Адрес WineFest-2019: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

Время: 28, 29 сентября с 12:00 до 19:00.

 

Источник: Портал Информер

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