«Zакрытый покаZ» в Севастополе (ФОТО)

25 июня впервые в рамках XII городского фестиваля малых театральных форм «Zакрытый покаZ» стартовал необычный марафон современной драматургии «Читка».

Зрители и участники фестиваля получили уникальную возможность лично познакомиться с севастопольскими писателями, членами Гильдии драматургов России. Первая встреча с драматургом Ольгой Владимировной Манько состоялась в читальном зале библиотеки.

Комедийную пьесу «Женщина может!» вместе с автором читали артисты театра драмы «ПсихоДельАрт» Оксана Тяганян и Арсений Веденин, артист Андрей Накатков.

Герои пьесы — Лидия Алексеевна и её муж Минорский после двадцати трёх лет брака в один прекрасный день встречаются… в зале суда.

Экзальтированная Лидия Алексеевна своими выходками неоднократно доводила мужа до нервного срыва, в зале суда в числе «пострадавших» от слишком эмоциональной дамы оказались не только секретарь суда, но даже адвокат и судья.

Все герои пытаются разобраться в проблеме отношений между супругами.

Конечно, слова любви здесь звучат мало, но это не означает, что ее нет между главными героями. Неожиданным оказывается финал! Неизлечимая болезнь героини меняет жизнь супругов. Они начинают ценить каждую прожитую минуту вместе!

Именно сильная любовь между супругами и помогает им принять важное решение.

После читки состоялось обсуждение. Все участники проекта были единодушны: пьеса заслуживает того, чтобы осуществить постановку. Вероятность того, что спектакль по пьесе «Женщина может» будет поставлен, как говорит режиссер театра драмы «ПсихоДельАрт»Андрей Маслов, очень велика! Будем надеяться.

Следующая встреча состоится 27 июня в 16:30 с драматургом Владимиром Горбанем.

Во второй фестивальный день Максим Паршиков (поэт-сказочник Зря Молодец) на суд зрителей и жюри представил авторский моноспектакль в стихах. Увлечение Максима творчеством В.Маяковского, Л.Филатова, В.Высоцкого, С.Шнурова нашло отражение в «Сказках по пересеченной местности».

А в Севастопольском академическом театре танца им.В.А.Елизарова состоялся хореографический спектакль «Кровавая свадьба» по мотивам одноименной пьесы Ф.Г.Лорки в постановке заслуженной артистки Украины Евгении Гордиенко.

Ирина Яворская

Фото Натальи Чёрной,

Натальи Поповой–>