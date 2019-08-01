ZBFest-2019 в Севастополе: больше обзора, комфорта, еды и музыки!

Главное событие крымского лета – музыкальный фестиваль ZBFest, который пройдет в 4-й раз на виноградниках «Золотой Балки», обещает гостям яркий калейдоскоп впечатлений, полный отрыв, раскрепощение и наслаждение классной музыкой в самых разных и модных жанрах, в формате лучших open-air мира!

А также – новый уровень комфорта для всех гостей ZBFest, поскольку организаторы подготовили целый ряд усовершенствований фестивального пространства.

Впервые за все годы проведения праздника строится столь просторная сцена – шириной 50 метров. Помимо 8 экранов на сцене, дополнительно планируется разместить в общей зоне 2 больших монитора для того, чтобы увеличить диапазон обзора. В этом году будет расширена фуд-зона, для удобства гостей откроются новые точки питания.

Для того, чтобы гости не стояли в очереди при входе на фестивальное поле, организаторы разработали новую пропускную систему. Предусмотрены раздельные входы для VIP, фан и для общей зоны. На каждом входе построят удобный «ресепшен», где будет происходить обмен билетов на браслеты, которые служат пропуском на фестиваль.

Увеличится также количество машиномест на парковках для гостей фан-зоны и VIP-зоны.

Для зрителей, которые приедут на личном транспорте, будут организованы 3 парковки:

– Паркинг у Ялтинской трассы поворот на (с. Первомайское), заезд с трассы.

– Паркинг на ул. Крестовского (орешник) со стороны АЗС ТЭС, заезд со стороны Балаклавы.

– Паркинг на ул. Крестовского (виноградники) заезд со стороны ул. 40 лет Октября.

Организаторы рекомендуют гостям фестиваля приезжать заранее, чтобы исключить пробки.

С целью транспортного обеспечения фестиваля, департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на время проведения мероприятия будут продлены схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – Балаклава (через Сапунгорское кольцо)», № 9 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.1 Мая – 2-е отделение Золотой балки», № 34 «Балаклава (2-е отделение) – аквапарк «Зурбаган», № 94 «Балаклава – центр города» по ул. Крестовского до ост. пункта «Винный завод «Золотая балка».

С 00:00 часов 4 августа будет организована бесплатная доставка гостей на 5-й км Балаклавского шоссе 20-ю автобусами.

Кроме того, с целью обеспечения развоза посетителей фестиваля будет продлено время работы троллейбусных маршрутов № 2 «5-й км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая», № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города», № 14 «5-ый км Балаклавского шоссе – бухта Камышовая», № 17 «ул. Горпищенко – 5-ый км Балаклавского шоссе» до 03:00 04.08.2019.

Временное перекрытие дороги будет со стороны АЗС ТЭС на Ялтинском шоссе и временное перекрытие на ресторане «Шайба» со стороны Ялтинского шоссе. (Перекрытие будет с 3.08 с 11:00 до 4.08 01:00).

Напоминаем, что правила посещения фестиваля размещены на сайте.

В программе фестиваля:

– Неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров дарит гостям праздника последний шанс увидеть и услышать группировку «Ленинград» в Крыму!

– Легенда русского рока «Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»;

– Один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star, обладатель титула «Лучший хип-хоп проект» 2018 г. Мот;

– Новая надежда альтернативного рока Дана Соколова;

– Ведущие: DJ Гинзбург и Антон Лаврентьев.

Генеральные партнёры: рекламное агентство PROmedia и творческий индустриальный кластер ОКТАВА.

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Open-air, открытое пространство рядом с винодельней «Золотая Балка».

Адрес: Крестовского, 66.

Подробности о том, как получить билет на концерт – на сайте www.zb-fest.ru и по телефону: 8 (800) 500-06-40.

Правила посещения фестиваля размещены на сайте: https://zb-fest.ru/o-festivale/pravila-poseshcheniya-festivalya/

Источник: Портал Информер