ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)

5 августа 2019     18
ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)

 

В четвертый раз на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве отгремел фестиваль вина, гастрономии и музыки. Впервые на ZBFest было свыше 30 тысяч зрителей.

По словам организаторов, одно из главных достижений фестиваля – сотрудничество со звездами российской эстрады.

В этом году для гостей выступили неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров, легенда русского рока Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star, обладатель титула «Лучший хип-хоп проект» 2018 года Мот, новая надежда альтернативного рока Дана Соколова.

Фоторепортаж «ИНФОРМЕРа» с места события.

 


Понедельник, 5 августа 2019 г. 490

Источник: Портал Информер

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ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)
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