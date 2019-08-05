ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)

В четвертый раз на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве отгремел фестиваль вина, гастрономии и музыки. Впервые на ZBFest было свыше 30 тысяч зрителей.

По словам организаторов, одно из главных достижений фестиваля – сотрудничество со звездами российской эстрады.

В этом году для гостей выступили неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров, легенда русского рока Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star, обладатель титула «Лучший хип-хоп проект» 2018 года Мот, новая надежда альтернативного рока Дана Соколова.

Фоторепортаж «ИНФОРМЕРа» с места события.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 490

Источник: Портал Информер