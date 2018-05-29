Актриса Елена Яковлева едет в Крым с «Откровенным разговором»

Её имя не нуждается в представлении – нет такого человека, который ни разу её не видел. Когда же встал вопрос о том, как обозначить встречу со зрителями, Елена Яковлева сказала: «Если хотите узнать о том, что я люблю – приходите!».

Актриса расскажет о себе, своих ролях в театре и в кино, встречах в жизни и на сцене, вспомнит смешные истории на сцене и съемочной площадке. И, поверьте, такого доверительного рассказа, такого трепетного отношения к встречам со зрителями Вы больше не встретите ни у кого. Только у Елены Яковлевой!

Елена Яковлева – народная артистка России, лауреат Государственной премии России, лауреат премий «Ника» (дважды), «ТЭФИ», «Золотой орел». Не раз признавалась лучшей актрисой страны, самой популярной актрисой изданиями «Театр», «7 Дней», «Советский экран».



Избранная фильмография:

«Интердевочка», «Анкор еще анкор», «Ретро втроем» реж. Петр Тодоровский, «Воспитание жестокости у женщин и у собак», «Мой сводный брат Франкенштейн».

Телесериалы: «Каменская», «Петербургские тайны», «Преступление и наказание».



Симферополь Музтеатр – 1 июня в 19:00

Севастополь СЦКИ, ул. Ленина, 25 – 2 июня в 19:00

Ялта театр им.Чехова – 4 июня в 19:00

Евпатория театр им. Пушкина – 5 июня в 19:00

Заказ билетов – simkassir.ru

Фото Андрея Федечко