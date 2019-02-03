Презентация историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта»

3 февраля 2019     46
Презентация историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта»

11 февраля Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на встречу с редактором историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта» Натальей Добрынской.

Несколько лет назад в Ялте началась реализация необычного проекта, связанного с крымским краеведением. Он получил название «Старая Ялта» и буквально с первых шагов завоевал симпатии читателей, интересующихся историей Южного берега Крыма.

Устами сотрудников крымских музеев, работников архивов, краеведов и влюбленных в свой край людей, альманах рассказывает широкой аудитории о достояниях истории и культуры солнечного полуострова – от древних времен до наших дней.

 

 
На встрече вы узнаете:

– Как проходило становление и развитие альманаха;

– О чём писали в разных выпусках альманаха, в каких проектах участвовало издание;

– Что ждёт читателей в самом ближайшем будущем;

Кроме того, редактор альманаха Наталия Добрынская расскажет, как личная семейная история связала её с прошлым города и превратилась в любимую работу.

 
На встречу приглашаются работники музеев и библиотек, экскурсоводы и краеведы.

Место проведения — ЦГБ им. Л. Н. Толстого,
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
Начало в 14:00

Источник svlib.ru
Фото с сайта югялта.рф


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