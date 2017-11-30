“Американская комедия” в СЦКиИ

17 ноября в 19:00 на сцене Севастопольского центра культуры и искусства (Ленина, 25) в рамках гастролей Государственного академического музыкального театра Республики Крым вниманию зрителей будет представлен спектакль “Американская комедия”

Джаз-комедия «Американская комедия» — пьеса известного американского драматурга Джона Патрика, которая более 30 лет с успехом идет во многих театрах мира. Ее отличает острая актуальность, занимательная фабула, стремительно развивающийся сюжет, яркие характеры и переплетение драматических, комедийных и лирических сцен. Но самое главное — впечатляющий образ героини Памелы Кронки, познавшей лучшие проявления жизни, потом все утратившей, но сумевшей достойно держать удары судьбы. Именно она поможет новым знакомым — мошенникам Бреду, Солу и Глории — задуматься над своими поступками и попробовать изменить жизнь.

Музыка Марка Самойлова дала пьесе новую жизнь и теперь «Американская комедия» идет в театре как джаз-комедия, в которой участвуют также и артисты балета. Они хореографическими средствами выразительности раскрывают внутренний мир и состояние души персонажей во время исполнения ими вокальных номеров

Билеты от 200 до 500 рублей.