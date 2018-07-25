В Севастополе будет открыто новое Арт-Пространство «Равновесие»

В сентябре 2018 года в центре Севастополя состоится открытие Арт-Пространства “Равновесие”.

Организаторами проекта являются Анастасия Семионова, хореограф и руководитель школы танца “БеZрамок” в сотворчестве со Светланой Бутузовой, режиссёром и руководителем театр-студии “Трибар”.

Арт-Пространство “Равновесие” – это пространство для людей и творческих коллективов, которые творят во имя искусства и находятся в поиске реализации своих талантов.

“Равновесие” также является обучающей площадкой, где все желающие могут поучаствовать в предоставленных проектах, ориентированных на различные выступления, участия в фестивалях, спектаклях и съемках.

В сентябре 2018 года состоится официальное открытие пространства, но уже сейчас организаторы объявляют набор в следующие проекты:

Интенсивный курс “Работа на камеру”

Старт : 13 июля в 18:00 /вход свободный/

Курс “Свободное движение”

Старт: 15 июля 18:00 – 21:00

“VOGUE” экспресс-курс, можно присоединиться

Занятия проходят каждый вторник и четверг, 19:00 – 20:30.

Каждое новое занятие – новая информация.

“Twerk, Booty dance” для новичков.

Занятия проходят каждый вторник и четверг, 18:00 – 19:00.

Старт: 10 июля в 18:00

“Dancehall Female” + Растяжка для новичков.

Занятия проходят каждый вторник и четверг, 20:30 – 21:30.

Старт 10 июля в 20:30.

Пластический спектакль “Сломанные”.

Занятия проходят: Понедельник, Среда, Пятница, 19:00 – 21:00.

Премьера спектакля – середина августа.



Подробности в группе vk.com/art_ravnovesie, там вы сможете получить всю необходимую информацию о предстоящих проектах и курсах.