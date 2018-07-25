В Севастополе будет открыто новое Арт-Пространство «Равновесие»

В сентябре 2018 года в центре Севастополя состоится открытие Арт-Пространства “Равновесие”.
Организаторами проекта являются Анастасия Семионова, хореограф и руководитель школы танца “БеZрамок” в сотворчестве со Светланой Бутузовой, режиссёром и руководителем театр-студии “Трибар”.
Арт-Пространство “Равновесие” – это пространство для людей и творческих коллективов, которые творят во имя искусства и находятся в поиске реализации своих талантов.
“Равновесие” также является обучающей площадкой, где все желающие могут поучаствовать в предоставленных проектах, ориентированных на различные выступления, участия в фестивалях, спектаклях и съемках.
В сентябре 2018 года состоится официальное открытие пространства, но уже сейчас организаторы объявляют набор в следующие проекты:
Интенсивный курс “Работа на камеру”
Старт : 13 июля в 18:00 /вход свободный/
Курс “Свободное движение”
Старт: 15 июля 18:00 – 21:00
“VOGUE” экспресс-курс, можно присоединиться
Занятия проходят каждый вторник и четверг, 19:00 – 20:30.
Каждое новое занятие – новая информация.
“Twerk, Booty dance” для новичков.
Занятия проходят каждый вторник и четверг, 18:00 – 19:00.
Старт: 10 июля в 18:00
“Dancehall Female” + Растяжка для новичков.
Занятия проходят каждый вторник и четверг, 20:30 – 21:30.
Старт 10 июля в 20:30.
Пластический спектакль “Сломанные”.
Занятия проходят: Понедельник, Среда, Пятница, 19:00 – 21:00.
Премьера спектакля – середина августа.
Подробности в группе vk.com/art_ravnovesie, там вы сможете получить всю необходимую информацию о предстоящих проектах и курсах.