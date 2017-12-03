Арт студия ФАZА – расписание творческих встреч на декабрьских выходных

Арт студия ФАZА приглашает всех желающих на творческие встречи самых разных культурных и интеллектуальных направлений и, вопреки традиции спонтанной подачи мероприятий, предлагает готовое расписание встреч, которые будут проходить в студии во все декабрьские выходные.
Организаторы постарались:
– организовать самое интересное, что только смогли придумать
– собрать талантливых мастеров своего дела, которых только нашли
– и создать уютную творческую атмосферу, которую только возможно
И теперь призывают вас оставить привычные способы пережидать зиму и позволить себе насладиться этим волшебным временем, отпустив своего внутреннего художника в этот космически колоритный поток вдохновения.
В программе мероприятий:
– Написание картины маслом в уютной студии или у вас на празднике/корпоративе
– Интеллектуальные беседы об искусстве на Арт Лектории
– Открывающий творческую энергию женский шабаш с чутким психологом
– Еженедельные занятия по графике, чтобы научиться рисовать
– или веселые пред-новогодние вечеринки?
Выбирайте, что Вам по душе – Следите за анонсами в группе студии.
Студия находится по адресу Кулакова, 84, о.4
Участие в мероприятиях только по предварительной записи: r.hardin или +79787485621