«А-классный вечер» – эстрадно-юмористическое шоу для всей семьи

«Урал в Крыму» – творческие встречи в библиотеках города



С 9 по 12 марта в рамках литературного фестиваля «Урал в Крыму» в библиотеках Севастополя пройдут творческие встречи с любителями литературы. Урал – это не только всем известный «опорный край державы», но и одноимённый толстый литературный журнал, отметивший в январе своё шестидесятилетие. Программа мероприятий 9 марта в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна ГБУК… читать »