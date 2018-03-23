«А-классный вечер» – эстрадно-юмористическое шоу для всей семьи

21 марта 2018     61
«А-классный вечер» - эстрадно-юмористическое шоу для всей семьи

1 апреля на сцене Севастопольского центра культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится традиционный, юбилейный 5-летний «А-Классный вечер».

В программе: Алексей Карза (участник шоу «Минута славы», г.Орел), лучший битбоксер страны Илья Орехов (г.Москва), фристайл-шоу (г.Москва), акробатический дуэт «Веселый Роджер» (г.Екатеринбург) и многие другие.

Агенство «А-класс» в лице Алексея Редкевича и Дмитрия Белого представит зрелищную программу, в которой идеально совмещены выступления вокальных исполнителей, артистов оригинального жанра, конкурсы со зрителями и юмор.

Начало концерта в 19:00

Стоимость билетов от 400 до 900 рублей.

Справки по телефону: +7(8692)54-32-24

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Презентации


Видеомост к 120-летию Государственного Русского музея Видеомост к 120-летию Государственного Русского музея

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает профессионалов музейного дела, историков, экскурсоводов, преподавателей и учащуюся молодежь, творческую интеллигенцию на видеоконференции международного проекта «Виртуальный Русский музей». 20 марта в 12:00 ‒ встреча «Профессия – Русский музей», посвященная 120-летию Государственного Русского музея. Спикер: директор ГРМ Владимир Александрович Гусев. Встреча будет проходить в… читать »

Севастопольские гастроли интерактивного театра «Мягкий знак» Севастопольские гастроли интерактивного театра «Мягкий знак»

АНО «Центр формирования гражданской культуры» объявляет о старте севастопольских гастролей мобильного интерактивного театра «Мягкий знак» со спектаклем «В гостях у Ивана». Театр «Мягкий знак» основан в 2015 году профессионалами театрального искусства из Севастопольского ТЮЗа и театра им. Б.Лавренёва. Главной его особенностью является мобильность и интерактивность всех выпускаемых спектаклей и перфомансов. Спектакль «В гостях у Ивана»… читать »

«Урал в Крыму» - творческие встречи в библиотеках города «Урал в Крыму» – творческие встречи в библиотеках города

С 9 по 12 марта в рамках литературного фестиваля «Урал в Крыму» в библиотеках Севастополя пройдут творческие встречи с любителями литературы. Урал – это не только всем известный «опорный край державы», но и одноимённый толстый литературный журнал, отметивший в январе своё шестидесятилетие.   Программа мероприятий 9 марта в библиотеке-филиале № 21 им. А. Куприна ГБУК… читать »

«Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности» - открытая встреча в Андраником Миграняном в библиотеке Толстого «Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности» – открытая встреча в Андраником Миграняном в библиотеке Толстого

По приглашению международного медиа-клуба «Формат А3» в Севастополь приедет известный историк и политолог Андраник Мигранян. Открытая встреча с ним состоится 27 февраля в 17:00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Россия – Запад: борьба за лидерство и поиск идентичности». Андраник Мигранян – один из ведущих в мире специалистов по российско-американским отношениям, более четверти… читать »

«Я умею огонь» - спектакль-исповедь Юлии Мамочевой «Я умею огонь» – спектакль-исповедь Юлии Мамочевой

26 февраля в Виртуальном филиале Русского музея Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого состоится презентация книг, встреча с автором и моноспектакль «Я умею огонь». «Я умею огонь» — спектакль-исповедь человека перед человечеством, свидетеля — перед Судом. Только то, что видела сама — лихие девяностые питерских окраин, помнящая блокаду бабушка, выжившая на братском Донбассе муза «с… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info