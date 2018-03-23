«А-классный вечер» – эстрадно-юмористическое шоу для всей семьи

1 апреля на сцене Севастопольского центра культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится традиционный, юбилейный 5-летний «А-Классный вечер».
В программе: Алексей Карза (участник шоу «Минута славы», г.Орел), лучший битбоксер страны Илья Орехов (г.Москва), фристайл-шоу (г.Москва), акробатический дуэт «Веселый Роджер» (г.Екатеринбург) и многие другие.
Агенство «А-класс» в лице Алексея Редкевича и Дмитрия Белого представит зрелищную программу, в которой идеально совмещены выступления вокальных исполнителей, артистов оригинального жанра, конкурсы со зрителями и юмор.
Начало концерта в 19:00
Стоимость билетов от 400 до 900 рублей.
Справки по телефону: +7(8692)54-32-24