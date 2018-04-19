«Библиосумерки» в севастопольской детской библиотеке

Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» в пятый раз. Как сообщила методист библиотеки Марина Буцких, мероприятие состоится 20 апреля в 16 часов.

Принять участие в акции приглашают юных севастопольцев всех возрастов и их родителей.

Во время «Библионочи» посетителей ждёт игра-путешествие «Я знаю свой город», праздник читателей-активистов «Книга собирает друзей», медиа-путешествие «Канитива, Япония!», презентация книги Тиаки Окада «Скоро-скоро…», книжный фримаркет «Иллюзии, фантазии, волшебство», выступление театра-экспромт «Богиня Аматерасу».

Для участников акции проведут викторину «По страницам любимых книг», литературно-театральное состязание «Магия книжных страниц», мастер-класс «Алые паруса мечты» и творческую мастерскую «Игрушки-оригами своими руками».

Начало мероприятий 20 апреля в 16:00