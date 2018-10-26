Бизнес Форум «Стандарт Качества #2»

26 октября 2018     55
Бизнес Форум «Стандарт Качества #2»

2 ноября 2018 в курортном комплексе “Аквамарин” состоится слёт предпринимателей «Стандарт Качества #2».


Мероприятие пройдёт в 4 этапа:

1. Тренинг от 4х спикеров;
2. Networking Table. Презентация своего бизнеса и получение новой database;
3. Аукцион бизнесов. Заключение партнерских контрактов среди всех участников;
4. Гала ужин и презентация юбилейного выпуска “Top 100 Crimea” глянцевого журнала “Domino”. Приглашенные звездные артисты: Наталья Соловей и Роман Огнев (Москва).

 
Темы:

HR бренд 3 в 1

Где искать, как отобрать и как удержать персонал.

Систематизация бизнес процессов.

Мотивазия. Адаптация. Увеличение эффективности сотрудников.

Личный бренд, создание бренда компании.

Контент маркетинг, социальная жизнь бизнесмена.

 
Маштабирование бизнеса

“Автоворонки в мессенджерах”

“Автоматизация бизнеса через YouTube”

Развитие бизнеса по модели франчайзинга.

 
Максимальное количество полезной информации от четырех спикеров

– Иван Будько – самый популярный русский блогер и бизнес тренер в Дубай, автор книги «Работа в Дубае». Ведёт YouTube канал о жизни, работе и бизнесе в Дубае.

– Дмитрий Грабовский – создатель компаний: “Papa Grill”, “Buro Holdings”, “Оранжерея” кафе.

– Артур Чебану – HR #1 в Крыму. Создатель компании “HR Consulting”

– Игорь Сергеев – Создатель международного холдинга “Стандарт Качества”, глянцевого журнала “Domino”, маркетолог #1 в Крыму.

 
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