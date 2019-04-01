«Отцы и дети. Наше время» – премьера моноспектакля Арсения Веденина

31 марта 2019     69
Премьера моноспектакля Арсения Веденина «Отцы и дети. Наше время»

24 апреля в арт-кафе КИЦ состоится весьма необычная «Башня». В первом акте зрителей ждёт пестрый калейдоскоп поэзии, живописи, литературы и музыки, а вот второй… Второй акт – премьера моноспектакля Арсения Веденина «Отцы и дети. Наше время». 

Вечная проблема отцов и детей будет рассмотрена под новым углом. В центре истории – не конфликт поколений, а отчаянная и смелая попытка героя разрешить свои внутренние конфликты и найти их главный корень. Однако вопросы, которые будут подниматься, стары как мир. Какова роль отца в жизни мальчика? Насколько важна духовная связь родителей и детей? Почему так важно быть рядом с ребёнком в начале его жизненного пути? 

Зритель застанет главного героя в самый критический момент его жизни – тотальное падение и потеря себя. Случайно им обнаруженные дневники его матери, которые она вела из роддома, заставляют отмотать плёнку на 30 лет назад. Недоношенный, он тогда находился между жизнью и смертью. Однако самые драматичные события ещё только предстояли…

 
Возрастные ограничения: строго 16+!

Начало в 18:30
Бронь пригласительных: 41-12-09
Культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина,1


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