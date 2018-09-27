Вечерние экскурсии по обновлённой территории Херсонеса

В Херсонесе состоялась презентация фильма «Херсонес. Точка отсчёта» (+ видео)



25 августа Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился ко Всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится при поддержке Министерства культуры России, Фонда кино и портала «Культура.РФ». В этот день музей-заповедник работал дольше обычного, ведь в Античном театре, который на этот вечер стал настоящим кинотеатром, в 20:00 началась творческая встреча с российским тележурналистом и телеведущим Аркадием Мамонтовым. Он… читать »