Вечерние экскурсии по обновлённой территории Херсонеса

С 1 октября по 5 ноября на обновленной территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» впервые пройдут вечерние экскурсии.
В свете огней ночной подсветки в Портовом районе пройдут экскурсии, программа которых включает в себя не только историю древнего города, но и просмотр мультимедийного шоу. Экскурсоводы Херсонесского музея в новом свете расскажут о Башне Зенона, отреставрированной Куртине 19, городских воротах Херсонеса и Античном театре, посетить нижний храм Свято-Владимирского собора.
Начало экскурсии в 19:00, состав группы — 10-20 человек, стоимость билета — 500 рублей.
Фото: Государственный музей-заповедник “Херсонес Таврический”, Оксана Черненко