Вечер-презентация «Русский Крым в Санкт-Петербурге»

23 февраля 2019     40
Вечер-презентация «Русский Крым в Санкт-Петербурге»

25 февраля в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «ПРОЛитературу» состоится творческая встреча членов Союза писателей России в городе Севастополе.

«ПРОЛитературу» — совместный проект Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого и Регионального отделения Союза писателей России в г. Севастополе и республике Крым.

Главная цель проекта — знакомство жителей региона с известными и начинающими литераторами: писателями, поэтами, журналистами, историками, краеведами. Формат мероприятий — встречи автора и читателя, живое эмоциональное общение — лучший стимул для творчества. Каждый из участников проекта – личность, которая может раскрыться с неожиданной стороны, найти новую аудиторию.

В малом зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого соберутся поэты и писатели Севастополя, чьё творчество публикуется в альманахах «Петербургские строфы» и «Невский альманах».

 
В программе вечера — презентация:

– рубрики «Русский Крым» в литературно-художественном альманахе «Петербургские строфы» (2018);
– журнала «Невский альманах» (2018).

 
Проект «Русский Крым в Санкт-Петербурге» позволяет представить творчество севастопольских и крымских писателей как в культурной столице России, так и во всероссийском масштабе благодаря широкому распространению этих изданий в других регионах страны. Сотрудничество с петербургскими изданиями литературно-художественной направленности имеет важное значение.

Встречу ведет Татьяна Шорохова, член Союза писателей России, лауреат Премии им. Л.Н. Толстого (2017), член Редколлегии альманаха «Петербургские строфы».

Место проведения – малый зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Начало в 16:30

Вход по читательскому билету (запись по паспорту)




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