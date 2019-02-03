«Время семьи» – студия «МоХИТо» приглашает горожан на съёмки

2 февраля 2019     104
«Время семьи» - студия «МоХИТо» приглашает горожан на съёмки

Уже несколько лет студия «МоХИТо» на своей базе снимает поздравление горожан с праздниками. Жители Севастополя приходят на видеосъёмку в студию и выражают искреннюю любовь к городу, поздравляют жителей с праздниками, рассказывают о своих планах и достижениях.

Проект поддерживают городские власти, и все поздравления транслируются на телеэкранах города. Горожане с удовольствием пересылают видеозаписи своих поздравлений друзьям и родственникам.

В 2019 году студия «МоХИТо» проводит съемки проекта с тематикой «Семья, дети» с целью поддержания доброго отношения к своей семье, детям, старшему поколению. Самое важное в жизни любого человека – это его семья, здоровье близких людей и совместные семейные планы в жизни.

Для участия в съемках приглашаются мамы и папы с детьми, многодетные родители, бабушки и дедушки с детьми и внуками, молодые женщины, которые готовятся стать мамами.

Транслировать проект предполагается в эфире Севастопольского Независимого телевидения, после выхода блоков новостей в течение всего 2019 года. Студия также даёт открытый доступ на канале ютуб для скачивания записей всем желающим.

Если предложение показалось интересным, пишите руководителю студии Светлане Тутовской, чтобы договориться о съёмках.
+7(978)044-94-20 или по адресу электронной почты sv280770@yandex.ua


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