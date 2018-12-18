«Мастерство документалиста и пределы журналистской ответственности» – открытая встреча с Владимиром Чернышёвым

18 декабря 2018     74
«Мастерство документалиста и пределы журналистской ответственности» - открытая встреча с Владимиром Чернышёвым

19 декабря в Севастополе с открытой творческой встречей выступит известный телеведущий (телеканал «НТВ»), режиссёр-документалист Владимир Чернышёв. Он приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Открытая встреча с Владимиром Чернышёвым состоится 19 декабря в 18:00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Мастерство документалиста и пределы журналистской ответственности». Вход свободный.

Владимир Чернышёв – ведущий информационных программ «НТВ», а до этого обозреватель и корреспондент того же телеканала. Он ведёт и вёл такие программы как «Итоги недели», «Сегодня» и др. Делал репортажи для информационных программ «Намедни», «Сегодня», «Итоги» и др. Также Владимир Чернышёв широко известен как автор и режиссёр документальных исторических фильмов: «Эффект Домино», «Революция LIVE», «СССР. Крах империи», работ о Сталине, Ленине, Хрущёве и др. Преподаватель Института современного искусства.
Как творилась новейшая история России? Что происходит в кулуарах Думы, кабинетах правительства и коридорах Кремля? Как сделать успешный документальный фильм? В чём секреты журналистского мастерства? И где пределы журналистской ответственности? Что выбирает зритель и читатель сегодня? Кто разжигал и проводил революцию в России? В чём её истоки, философия и методология? Как рухнула сначала одна, а затем и другая империя?

На эти и другие вопросы Владимир Чернышёв ответит севастопольцам и гостям города на открытой встрече 19 декабря в 18.00 в читальном зале Центральной библиотеки им. Толстого (г. Ленина, 51).

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