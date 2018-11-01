Ночь искусств в театре танца Вадима Елизарова – творческая встреча с Евгенией Гордиенко

4 ноября в 21:00 час Севастопольский академический театр танца им. В.А.Елизарова предлагает жителям и гостям города творческую встречу с Евгенией Гордиенко, одной из ведущих солисток театра, заслуженной артисткой Украины, режиссёром-постановщиком и исполнительницей ведущей партии в предстоящем премьером хореографическом спектакле «Кровавая свадьба» по одноимённому произведению испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорка.

Во встрече примут участие солисты театра танца и исполнители ведущих партий Д.Соловьёв, Д.Нестеров, Д.Чумакова, А.Николенко, О.Чернега и С.Волошин. Показ художественного фильма «Кровавая свадьба», в основу которого также положен сюжет по одноимённому роману Ф.Г. Лорка, завершит творческую встречу.



Фото Павла Степанова