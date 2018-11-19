Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым в библиотеке Толстого

18 ноября 2018     87
Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым в библиотеке Толстого

23 ноября в Севастополе с открытой встречей выступит известный журналист, писатель, блогер Михаил Шахназаров. Он приедет по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Открытая встреча с Михаилом Шахназаровым состоится 23 ноября в 18-00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Вход на встречу свободный.

Михаил Шахназаров широко известен читателям по своим колонкам в Russia Today, «Известиях», Life, зрителям – как эксперт в политических и развлекательных ток-шоу на «Первом канале», «ТВЦ», «Россия» и как ведущий авторской программы на телеканале «Царьград», слушателям – по авторским программам на радио «РСН». Кроме того, Михаил автор двух книг прозы «Слева молот, справа серп» и «Контрабас и виски с трюфелями». В современной российской журналистике Михаил Шахназаров едва ли не лучше всех умеет сатирически и остро поднимать самые трудные политические и морально-нравственные вопросы.

Почему в России стало можно всё и даже больше? Каковы нестандартные веяния современного искусства? Когда холодная война стала «ледяной»? Каково закулисье российских телеэфиров в частности и российской журналистики в целом? Почему писателей стало больше, чем читателей? Как живут русские в странах Балтии и СНГ? Как политические события влияют на морально-этический облик россиян?
На эти и другие вопросы Михаил Шахназаров ответит севастопольцам и гостям города на открытой встрече 23 ноября в 18.00 в читальном зале Центральной библиотеки им. Толстого (г. Ленина, 51).

 
Фото с сайта life.ru

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