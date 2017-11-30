В Севастополе открывается первая очередь Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея»

В День народного единства, 4 ноября, в Севастополе открывается первая очередь Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» Русского географического общества.

С 4 по 5 ноября будут осуществляться организованные экскурсии для всех желающих посетить экспозицию, посвященную боевой славе Константиновской батареи. В числе экспонатов – старинные карты, письма, оружие и эксклюзивные артефакты.

Трансфер к музейно-выставочному комплексу в ближайшие выходные будет осуществляться от площади Ушакова.

Самостоятельное посещение Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» ВОО «РГО» в эти дни осуществляться не будет.

График транспортного сообщения с 4 по 5 ноября 2017 года по маршруту: площадь Ушакова – Музейно-выставочный комплекс Константиновская казематированная батарея – площадь Ушакова

4 ноября 2017

от пл. Ушакова: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

от Музейно-выставочного комплекса Константиновская казематированная батарея: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

5 ноября 2017

от пл. Ушакова: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

от Музейно-выставочного комплекса Константиновская казематированная батарея: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,, 18:00

Источник sevastopol.gov.ru/info/news/44045/