В Севастополе пройдёт Бизнес Форум «Стандарт Качества #3»

Открытие 4 театрального сезона в Театре им. Кукол



Спектакль «ТЕРЕМ Ок.» 7,14,21,28 октября начало в 11:00 По мотивам русской народной сказки. Придумано и разыграно – Макеев А. и Старикова Е. Из цикла «Театр своими руками» часть 1 «Предметы». Эта известная, детская сказочка откроется для Вас совершенно с другой стороны. Вы удивитесь, узнав, что на самом деле, не такая она уж и детская. В… читать »