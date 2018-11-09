В Севастополе пройдёт Бизнес Форум «Стандарт Качества #3»

30 ноября в Севастополе в курортном комплексе “Аквамарин” состоится Бизнес Форум #3.
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Главный спикер Герман Гаврилов, 29 лет. В 25 лет продал первую компанию по производству картин, компании было 4 года, 100 человек, 250 заказов в день.
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Герман Гаврилов – основатель компании Roistat.com. Компания существует уже 4,5 года и её стоимость превышает 1 млрд. рублей. Штат компании составляют более 150 сотрудников, а темпы роста 15% в месяц. Количество платящих проектов – более 5000. Компании удалось привлечь два инвестиционных раунда.
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Программа форума:
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6-ти часовой тренинг от Германа Гаврилова.
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Elevator Speech
Презентация вашего бизнеса.
Вы сможете представить свой бизнес для всех участников ровно за 1 минуту.
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Networking Table
Представить себя и получить контакты других предпринимателей. ⠀
Кросс-маркетинг
Найти новый партнёров. Получить рекламную компанию вашего бренда.
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Более подробня информаци на сайте forumsev.ru