В Севастополе пройдёт Бизнес Форум «Стандарт Качества #3»

9 ноября 2018     32
В Севастополе пройдёт Бизнес Форум #3

30 ноября в Севастополе в курортном комплексе “Аквамарин” состоится Бизнес Форум #3.

Главный спикер Герман Гаврилов, 29 лет. В 25 лет продал первую компанию по производству картин, компании было 4 года, 100 человек, 250 заказов в день.

Герман Гаврилов – основатель компании Roistat.com. Компания существует уже 4,5 года и её стоимость превышает 1 млрд. рублей. Штат компании составляют более 150 сотрудников, а темпы роста 15% в месяц. Количество платящих проектов – более 5000. Компании удалось привлечь два инвестиционных раунда.

 

 

Программа форума:

6-ти часовой тренинг от Германа Гаврилова.

Elevator Speech

Презентация вашего бизнеса.

Вы сможете представить свой бизнес для всех участников ровно за 1 минуту.

Networking Table

Представить себя и получить контакты других предпринимателей. ⠀

Кросс-маркетинг

Найти новый партнёров. Получить рекламную компанию вашего бренда.

Более подробня информаци на сайте forumsev.ru

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