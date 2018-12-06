В Севастополе состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #3»

30 ноября 2018 г. в Севастополе состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #3» в КК«Аквамарин». Событие состояло из четырёх этапов.

Организатор форума – международный бизнес-клуб «Стандарт Качества»

Генеральный информационный партнёр: Двусторонний глянцевый журнал “Domino”

Информационными партнерами выступили онлайн-порталы, газеты и СМИ:

– Prosvet-TV – информационно-развлекательный медиа-портал;

– Organaizer – информационный портал;

– За мной в Крым- онлайн-журнал;

– Культурный Севастополь- информационное издание;

– Новый Крым- информационный портал;

– Изюм- светский интернет-журнал;

– SevastopolMedia- сетевое издание ;

– Crimea-Your.ru- форум о Крыме,

– МРК – сетевое издание ;

– Летняя столица.Ялта – еженедельная городская газета;

– V-Yalte – Городской портал Ялты.

На форуме выступил спикер- Герман Гаврилов, г.Москва. Основатель компании Roistat.com

Темы тренинга:

Как победить бардак в бизнесе

и построить систему?

– Разберу две основные причины возникновения бардака;

– Расскажу на чем основывается фундамент роста компании;

– Как пробить потолок и заставить бизнес расти?

– Как сделать простые вещи, чтобы бизнес стал более системным?

– Как перейти от рутины к стратегии и где найти на это время?

– Как делать сложные процесс кадрами у которых нет компетенции?

– Как перестать быть заложником в собственном бизнесе?

– Как описать все бизнес процессы руками сотрудников?

– Как заставить регламенты работать?

– Как внедрить систему KPI?

– Как внедрить контроль качества?

Как сквозная аналитика маркетинга повышает эффективность бизнеса?

Какие показатели бывают, а какие нужны?

Почему заявки это еще не продажи и почему продажи это еще не прибыль?

Как отслеживать источник рекламы, если звонят на телефон?

Что такое сквозная аналитика?

Кейс, как сократить рекламный бюджет с 1 500 000 р в месяц до 300 000 без потери в прибыли.

Вторая часть форума проходила в конференц зале, где уже подготовили networking table.

Networking table – это авторский проект Игоря Сергеева. Сев за один большой стол, предприниматели презентовали свой бизнес напротив сидящему участнику! На презентацию давалось по 15 секунд. Таким образом каждый участник познакомился со всеми предпринимателями.

Третья часть форума началась с новшества от Игоря Сергеева. Elevator Speech – презентация бизнеса.

Участники VIP и PLATINUM пакета представили свой бизнес для всех участников за 1 минуту.

Это помогло максимально быстро представить свою компанию и ее особенности для остальных предпринимателей.

И завершающая часть форума проходила в ресторане “Aqua food”, где вручили новые карты члена клуба, наградили партнеров дипломами ТОП100.

Приглашённые артисты – талантливый клубный проект dj Stona и скрипачка Nika Melovio

Ведущий форума- Юрий Врублевский.