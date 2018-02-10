«Ромео и Джульетта» – гастроли Имперского Русского Балета

10 февраля 2018     25
«Ромео и Джульетта» - гастроли Имперского Русского Балета

27 февраля на сцене театра им. Луначарского жители и гости нашего города смогут увидеть «Ромео и Джульетта» — балет в двух действиях (С.С.Прокофьев). Хореография Леонида Лавровского. Редакция Гедиминаса Таранды. Сценография Евгения Лысика.

Балет «Ромео и Джульетта» — этапное произведение в истории русской и мировой хореографии. В захватывающей смене увлекательных уличных плясок и трепетных любовных сцен, в чередовании экспрессивной эмоциональности и проникновеннейшего лиризма воплощена сама жизнь во всем богатстве ее движений, столкновений и страстей.

Идея создания «Имперского Русского Балета» родилась 13 лет назад во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, блистательная программа которых была подготовлена Гедиминасом Тарандой.

Это единственный частный балет, который, несмотря на сложности, выжил в труднейших условиях перестроечного периода и за это время приобрел известность, славу и своего зрителя, не только в России, но и во многих странах мира.

В 2009 году, Гедиминас Таранда поставил премьеру спектакля «Лебединое озеро» на воде совместно с синхронным плаванием, в Олимпийском бассейне «Water Cube» г.Пекин.

Премьеры классических постановок последних лет представляют собой золотой фонд балетного искусства – «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая Красавица» П.И.Чайковского, «Кармен» Бизе-Щедрина, «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно, «Болеро» Мориса Равеля, Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова, Сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» и другие.

«Имперский Русский Балет» – это единство и целостность русской балетной школы, традиции и преемственность которой передаются из поколения в поколение, они не подвластны ни времени, ни пространству и воспринимаются как настоящая творческая Империя..

Вы можете купить билет на «Имперский Русский Балет» в Севастополе на сайте www.crimea-bilet.ru или по телефону 8 800 500 32 29. После оплаты электронный билет будет выслан на ваш электронный адрес. Также вы можете купить билеты в другие концертные залы Крыма.

Билеты 1000-2000 рублей.

Место проведения: Театр им. Луначарского, пр. Нахимова, 6
Касса: 54-43-30; +7 (978) 717-65-61

Начало в 19:00

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