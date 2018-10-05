Творческий вечер с протоиереем Артемием Владимировым и презентация книги «Герои античной Эллады»

5 октября 2018     35
Творческий вечер с протоиереем Артемием Владимировым и презентация книги «Герои античной Эллады»

12 октября в 17:30 в Античном театре Государственного музея-заповедника “Херсонес Таврический” состоится творческий вечер протоиерея Артемия Владимирова, он известен многим как автор книг, участник и ведущий программ на телеканале «Спас».

Отец Артемий представит вниманию собравшихся свою новую книгу «Герои античной Эллады».

Протоиерей Артемий Владимиров является членом Союза писателей России. Преподает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и Российском Православном университете. Также о. Артемий является заместителем декана факультета Православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения, батюшке присвоено звание почётного профессора факультета православной культуры.

Вход свободный.

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