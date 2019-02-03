Городской конкурс «Севастопольская красавица – 2019»

3 февраля 2019     59
Городской конкурс «Севастопольская красавица - 2019»

22 февраля в 19:00 в СЦКиИ состоится 24-й ежегодный конкурс «Севастопольская красавица» – самый продолжительный культурно-массовый проект в современной истории города.

Он дает возможность девушкам добиться заметных успехов на самых престижных подиумах. К примеру, вице-мисс «Севастопольская красавица-2015» Анастасия Вознюк победила в национальном проекте «Российская красавица».

Организатором фестиваля грации традиционно выступает севастопольское агентство моделей «Мария». Конкурс проводится при поддержке Главного управления культуры города Севастополя.

Кроме встречи с красавицами в этот вечер зрителей ждёт увлекательная эстрадная программа и дегустация севастопольских игристых вин.

Стоимость билетов от 300 до 1500 руб.
Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)
Справки по телефонам: +7 (8692) 54-01-18

 
Фото Юрия Югансона


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