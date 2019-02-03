Городской конкурс «Севастопольская красавица – 2019»

«Время семьи» – студия «МоХИТо» приглашает горожан на съёмки



Уже несколько лет студия «МоХИТо» на своей базе снимает поздравление горожан с праздниками. Жители Севастополя приходят на видеосъёмку в студию и выражают искреннюю любовь к городу, поздравляют жителей с праздниками, рассказывают о своих планах и достижениях.