Городской конкурс «Севастопольская красавица – 2019»

22 февраля в 19:00 в СЦКиИ состоится 24-й ежегодный конкурс «Севастопольская красавица» – самый продолжительный культурно-массовый проект в современной истории города.
Он дает возможность девушкам добиться заметных успехов на самых престижных подиумах. К примеру, вице-мисс «Севастопольская красавица-2015» Анастасия Вознюк победила в национальном проекте «Российская красавица».
Организатором фестиваля грации традиционно выступает севастопольское агентство моделей «Мария». Конкурс проводится при поддержке Главного управления культуры города Севастополя.
Кроме встречи с красавицами в этот вечер зрителей ждёт увлекательная эстрадная программа и дегустация севастопольских игристых вин.
Стоимость билетов от 300 до 1500 руб.
Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)
Справки по телефонам: +7 (8692) 54-01-18
Фото Юрия Югансона