День открытых дверей в севастопольском филиале Российского экономического университета им. Плеханова

10 апреля 2018     37
День открытых дверей в Российском экономическом университете им. Плеханова

14 апреля 2018 года Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Севастопольский филиал) проводит день открытых дверей.

Начало в 13:00.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Севастопольский филиал) является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования экономического профиля. В Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляется образовательная деятельность по программам головного вуза. По окончании университета, выпускники получают диплом о высшем образовании государственного образца.

 

 

 
В Севастопольский филиал осуществляется набор:

Бакалавров по направлениям:

«Менеджмент». Профили «Менеджмент организации», «Управление гостиничным и туристическим бизнесом», «Экономика». Профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Специалистов по направлению:

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Формы обучения: очная и заочная

В соответствии с условиями приема в Российский экономический университет для жителей Крыма и Севастополя, допускаются вступительные испытания по программе вуза.

 
В программе дня открытых дверей:

– Тренинг «Тайм менеджмент или искусство управления»;

– Мастер-класс «Создай свой туристический маршрут»;

– Мастер-класс «Профессиональная направленность специализации «Экономика» и адаптация послевузовского образования с последующим трудоустройством»;

– Презентация программы «КАПИТАНЫ» в г. Севастополе и экономическая игра «Снежинки»;

– Информация о поступлении в Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова в 2018 году;

– Разъяснение условий получения гранта на обучение в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова;

– Знакомство с новой специальностью «Экономическая безопасность»;

– Набор на подготовительные курсы к поступлению в Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (вступительные экзамены – математика (профильный уровень), русский язык, обществознание)

По вопросам подготовительных курсов по программам вступительных испытаний и подготовке в ЕГЭ по математике, русскому языку и обращаться по телефонам: (8692) 59-00-16, 59-00-18

Адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, корпус 4. (правое крыло ТРЦ “Муссон”), проезд до остановки “Улица Меньшикова”.

 
Телефоны приемной комиссии: (8692) 59-00-18, 59-00-67
Эл.почта:sevastopol@rea.ru

Официальный сайт: sevastopol.rea.ru новостной сайт www.sev-reu.ru

Страница ВКонтакте: vk.com/sevastopol_reu_plehanova

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