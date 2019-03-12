В Севастополе пройдут «Дни короткометражного кино»

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает зрителей на показы короткометражных фильмов Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018» с 14 по 17 марта 2019 года.

Юбилейная Всероссийская акция проходит с 26 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года.

Всероссийская акция проводится 5-й раз. Данный проект традиционно стартует 21-го декабря, в самый короткий день в году, и ставит перед собой цель максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. В рамках «Дня короткометражного кино-2018» проходят некоммерческие и коммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодежным центром Союза кинематографистов России, мастер-классы ведущих отечественных мастеров, круглый стол по развитию дебютного кино, флешмоб «Мой первый короткий метр» и многое другое.

Международный День короткометражного кино празднуется в эту дату с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т.д. В 2014-м году акция впервые состоялась в России и была поддержана на Секретариате Союза кинематографистов России. В 2017-м году мероприятия «Дня короткометражного кино» состоялись в 49 регионах России и 12 странах мира на более чем 200 площадках.

Показы программ ДКК-2018 состоятся более чем в 60 регионах России на 500 площадках и 15 странах мира.

Весной 2019 года Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого – официальная площадка Всероссийской акции в Севастополе. Показы пройдут при участии севастопольских киноклубов «КиноBOOK» «Шукшин» на базе Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Организаторы Всероссийской акции: Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON.



Расписание показов Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018» в Севастополе:



14 марта (четверг) в 17:00 – торжественный старт показов и демонстрации фильмов программы «Экранизации» (72 минуты).

15 марта (пятница) в 17:00 – демонстрации фильмов программы «Отцы и дети» (88 минут).

16 марта (суббота) в 10:00 – демонстрации фильмов программы «Детская анимация» (55 минут).

16 марта (суббота) в 14:00 – демонстрации фильмов программы программа Фестивальные хиты «Один против всех» (71 минута).

17 марта (воскресенье) в 14:00 – демонстрации фильмов программы программа «Звезды в коротком метре» (71 минута).



Входо свободный.

Место показов:

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»)

Адрес: ул. Ленина, 51

Тел.: +7 978 023 81 29 (резервируйте места в зале)

e-mail: sevast_biblio@rusmuseumvrm.ru