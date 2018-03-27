«Доктор Фактум» – научный шоу-детектив в КИЦ

27 марта 2018     81
«Доктор Фактум» - научный шоу-детектив в КИЦ

31 марта в Культурно-информационном Центре состоится премьера детского научно-детективного спектакля «Доктор Фактум».

Бывали ли вы когда-нибудь в тайной научной лаборатории? А путешествовали по городам, не вставая с кресла? А видели азотный взрыв, достигающий пяти метров в высоту?

Научно-развлекательный проект «ArtNauka» (Москва) представляет премьеру детского спектакля — научного шоу-детектива «Доктор Фактум». Это новый формат детских развлечений, собравший в себе все самое интересное: от специально написанной для спектакля истории до виртуальных путешествий и научных опытов.

Начало спектакля в 12:00

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону +7(978)218-20-60

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