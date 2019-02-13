«Дракон Бамбуковых островов» – премьера спектакля по сказке Анны Богачёвой

16 февраля в Севастопольском Театре Юного Зрителя состоится премьера спектакля «Дракон Бамбуковых островов» по сказке Анны Богачёвой.

«Далеко на Востоке, где Солнце встает золотым мандарином, за Великой китайской стеной, там, где плещутся желтые волны о желтый песок, на Бамбуковом острове, прямо за рисовым полем, жили братья Кун Линь и Джан Линь, вместе с ними их мама, старушка седая».

Настоящую китайскую сказку написала Анна Богачёва — известный российский драматург. А где Китай — там и Дракон! Жил Дракон за высокой горой и пугал весь Бамбуковый остров. Кун Линь и Джан Линь отправились на бой с Драконом. «Кто победу одержит? Кто сильнее — свирепый и злобный с оружием воин или добрый веселый крестьянин со старенькой флейтой?» Или битва закончится как-то иначе?..



Дата проведения: 16 февраля, сб. 11:00

Место проведения: СевТЮЗ, просп. Гагарина, 16

Касса: +7 (8692) 53-42-15; +7 (978) 33-33-707

Возраст: 6+