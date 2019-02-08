«Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» – презентация научной монографии Галины Николаенко

6 февраля в выставочном зале Античного корпуса Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась презентация научной монографии Г.М. Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников».
Книга является итогом многолетней работы Галины Михайловны Николаенко – кандидата исторических наук, главного научного сотрудника музея-заповедника, выдающегося археолога, известного специалиста в области античной истории, руководителя Гераклейской экспедиции.
Монография представляет собой комплексное исследование памятников Маячного полуострова – одной из важнейших частей сельскохозяйственной округи древнего Херсонеса, сохранившей остатки оборонительных стен и жилых построек укрепленного поселения, сельских усадеб и агротехнических сооружений.
В монографии дана археологическая характеристика объектов Маячного полуострова, опубликованы результаты полевых исследований, проводимых несколько десятилетий на территории этого участка хоры Херсонеса, введены в научный оборот материалы, полученные в результате раскопок. Работа дополнена иллюстрированным каталогом находок и содержит описание более 500 предметов.
Издание осуществлено на средства Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Фотография Dimfoto