«Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» – презентация научной монографии Галины Николаенко

7 февраля 2019     87
«Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников» - презентация научной монографии Галины Николаенко

6 февраля в выставочном зале Античного корпуса Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась презентация научной монографии Г.М. Николаенко «Древности Маячного полуострова. Археологическая характеристика памятников».

Книга является итогом многолетней работы Галины Михайловны Николаенко – кандидата исторических наук, главного научного сотрудника музея-заповедника, выдающегося археолога, известного специалиста в области античной истории, руководителя Гераклейской экспедиции.

Монография представляет собой комплексное исследование памятников Маячного полуострова – одной из важнейших частей сельскохозяйственной округи древнего Херсонеса, сохранившей остатки оборонительных стен и жилых построек укрепленного поселения, сельских усадеб и агротехнических сооружений.

В монографии дана археологическая характеристика объектов Маячного полуострова, опубликованы результаты полевых исследований, проводимых несколько десятилетий на территории этого участка хоры Херсонеса, введены в научный оборот материалы, полученные в результате раскопок. Работа дополнена иллюстрированным каталогом находок и содержит описание более 500 предметов.

Издание осуществлено на средства Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

 
Фотография Dimfoto




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