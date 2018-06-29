«Ева едет в Вавилон» – презентация альбома группы «25/17»

Актриса Елена Яковлева едет в Крым с «Откровенным разговором»



Её имя не нуждается в представлении – нет такого человека, который ни разу её не видел. Когда же встал вопрос о том, как обозначить встречу со зрителями, Елена Яковлева сказала: «Если хотите узнать о том, что я люблю – приходите!». Актриса расскажет о себе, своих ролях в театре и в кино, встречах в жизни и… читать »