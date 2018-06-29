«Ева едет в Вавилон» – презентация альбома группы «25/17»

28 июня 2018     96
«Ева едет в Вавилон» - презентация альбома группы «25/17»

14 июля самая нестандартная хип-хоп группа отечественной сцены «25/17» раскачает поклонников новой дерзкой музыки. Зрителей ждёт презентация альбома «Ева едет в Вавилон» и все главные хиты команды.

Омские парни из «25/17» пришли с улиц, взяли штурмом столичные концертные площадки и, сумев усидеть на двух стульях, одновременно читая рэп и играя рок, обзавелись ярыми фанатами по всей огромной стране. На сегодняшний день у группы 7 студийных альбомов — каждый стилистически и концептуально выверен и непохож на предыдущий. Осенью 2017 года «25/17» выпустили едва ли не самую противоречивую и отличную от всего, что они делали раньше, пластинку «Ева едет в Вавилон».

Билеты 1000-2500 рублей.
Заказ билетов: +7(978)024-0000
Место проведения: клуб «Артишок», ул.Сенявина, 4
Начало концерта в 20:00

 
Фото starevil.org

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