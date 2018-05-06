«За Победу танцуй до победного!» – танцевальный флешмоб на набережной Приморского бульвара

6 мая 2018     187
«За Победу танцуй до победного!» - танцевальный флешмоб на набережной Приморского бульвара

Общегородской флешмоб «За Победу танцуй до победного!» в третий раз объединяет жителей и гостей Севастополя, чтобы отдать дань любви и уважения нашим Героям. Днем 9 мая все вместе мы соберемся на набережной Приморского бульвара и танцем, как символ мира и жизни, прославим подвиг Героев, защищавших наше Отечество. День Великой Победы – самый светлый и важный праздник для каждого из нас. 73 года назад благодаря нашим дедам и прадедам в стране воцарился мир. И сейчас у вас есть прекрасная возможность сказать «Спасибо!» нашим Героям – за эту жизнь, за чистое небо над головой, за то, что мы с вами существуем.

Присоединиться к флешмобу может каждый. Всё, что нужно от наших участников – это посетить общегородскую репетицию, и, конечно же, принять участие в самом флешмобе. Самое главное – иметь в сердце огромное и искреннее желание поблагодарить наших Героев за мир, любовь и свободу, которые они подарили нам своим подвигом.

Открытая репетиция состоится 6 мая. В этот день наши талантливые хореографы в приятной, дружеской и располагающей обстановке расскажут об акции и обучат участников необходимым танцевальным движением. В результате 9 мая мы станцуем для наших Героев вальс, кадриль и сиртаки, и от всей души, с огромной благодарностью в сердце, скажем им «Спасибо!» за то, что в то страшное время они не испугались фашистов и пуль, за то, что они были готовы отдать свою жизнь за светлый мир и наше с вами будущее.

Участниками акции могут стать только пары. Но мужчин и женщин, не нашедших партнеров, мы также приглашаем на набережную, к Аквариуму.

Дата и место репетиции:

6 мая, 13:00 Матросский клуб – площадь Ушакова, д. 1

Дата и место флешмоба:

9 мая, 16:00 Набережная Приморского бульвара

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