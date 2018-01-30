«Звёздная команда» – гастроли театра «Гулливер»

30 января 2018     56
«Звёздная команда» - гастроли театра «Гулливер»

17 февраля на сцене СЦКиИ в рамках гастролей саратовского театра «Гулливер» состоится детское представление “Звёздная команда”.

Шоу-мюзикл является одним из лучших театров ростовых кукол в России. Светодиодные и лазерные спецэффекты, объёмный звук и красочные декорации, никого не оставят равнодушными. Современные герои из мультфильмов поднимут настроение вам и вашим детям. Организаторы представления обещают передать зрителям неимоверный заряд положительных эмоций. Вы увидите шоу межгалактических роботов, с экрана на сцену спустится повелитель морей – 5-и метровый Тритон.

В программе: Неуязвимый человек-паук, Смелая Королева Эльза, Весёлая Маша и медведь Миша, Миньон-итальянец, Милая свинка Пеппа, Барбарики-матросики и кот Том на огромной скакалке, Акробаты и многие другие персонажи театра.

Место проведения: СЦКиИ Ул.Ленина, 25

Начало представлений в 12:00 и 16:00

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону +7(978) 924-02-99

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