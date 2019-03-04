Имена на литературной карте Севастополя – творческие встречи с Владимиром Орловым и Андреем Масловым

3 марта 2019     48
Имена на литературной карте Севастополя - творческие встречи с Владимиром Орловым и Андреем Масловым

1 марта в преддверии Всемирного дня писателя в литературно-музыкальной гостиной Культурно-информационного центра состоялись две творческие встречи с севастопольскими писателями Владимиром Орловым и Андреем Масловым.

На презентацию первой книги для детей «Братцы карандаши» Владимира Орлова пришли юные читатели, второклассники СШ №15. «Как известно, любая книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли»,- рассказала методист библиотеки Тамара Глущенко.

Владимир Орлов разыграл миниспектакль, выступив сразу в нескольких ролях. Затем встреча переросла в формат ток-шоу «30 вопросов взрослому», среди которых многие были про творчество: что делать, если стихи не получаются, снятся ли стихи, какое произведение самое лучшее, почему решили стать поэтом. Это был удивительный час общения. Ребятам надолго запомнится встреча с интересным человеком и талантливым писателем В.Г. Орловым.

В этот день «двери» своей творческой лаборатории для студентов Севастопольского колледжа сервиса и торговли приоткрыл драматург, сценарист, режиссер театра «Психо Дель Арт» Андрей Маслов. В 2015 году за книгу «Время жить в Севастополе» он был отмечен престижной литературной премией имени Л.Н.Толстого. «Эта книга – первый том ментального слепка нашего Севастополя. Ведь согласитесь, не бывает скучных людей, бывают скучные собеседники», — отметил А.Маслов.   Помимо писательской деятельности, работа с молодыми актерами театра приносит ему удовольствие и дарит новые идеи. Ведущие актеры театра «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий и Ксения Тяганян представили фрагменты спектаклей «Рай №13» и «Дневник её мужа». В качестве эксперимента Андрей Николаевич предложил желающим попробовать свои силы в актерских этюдах на заданную тему. В завершение встречи А.Маслов ответил на многочисленные вопросы студентов. С.Я. Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного слова».

Время пролетело незаметно и плодотворно, это говорит о том, что творческие встречи писателей со своими читателями необходимы и тем, кто пишет, и тем, кто читает.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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