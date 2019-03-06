«История культуры Петербурга» – серия лекториев в библиотеке Толстого

6 марта 2019     41
«История культуры Петербурга» - серия лекториев в библиотеке Толстого

У каждого есть свой образ Петербурга: Пушкинский, Достоевского, призрачных белых ночей, екатерининский, серебряного века… Но начиналось всё с Петра I.

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает в путешествие по четырем эпохам Петербурга. Вы увидите иллюстрированную историю культуры «северной столицы», одного из самых прекрасных городов мира.

Программа встреч сопровождается фильмами и визуальными рядами из мультимедийной коллекции международной сети Информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал».

25 марта состоится первый из серии лекториев.

 

 
Программа лектория:

25 марта в 18:00 состоится первый из серии лекториев. «Почему Петербург называется Петербургом» – эпоха Петра и его преемников, слом традиции как слом красоты и возвращение к традиции.

25 апреля в 18:00 – «Век золотой Екатерины…» – Быть может, самый противоречивый период в истории культуры великого города, подаривший нам не только прекрасные дворцы.

25 сентября в 18:00 – «Самое загадочное здание Петербурга» – Михайловский или Инженерный замок полон мистики, начиная от истории создания и имени создателя до судьбы хозяина. У замка была удивительная судьба. На каком-то этапе она тесно и причудливо пересекается с историей Севастополя.

25 ноября в 18:00 – «Пушкинский Петербург» – Золотой век города не только в литературе, но и в архитектуре, музыке. Что из прекрасного успел увидеть Александр Сергеевич? Что успел полюбить?

Ведущий: старший научный сотрудник просветительного отдела Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого Татьяна Петровна Сайгушкина.

 
Место проведения: ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Вход свободный .

Информация по телефону: +7(978)023-81-29




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