«И помнит мир спасённый…» – патриотический час к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

17 апреля 2019     51
«И помнит мир спасенный…» - патриотический час к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Культурно-информационном центре для студентов первого  и второго курсов Севастопольского колледжа сервиса и торговли  прошел патриотический час «И помнит мир спасенный…».

Ведущие тематической программы Ильдар Дусалиев и  Екатерина Рабиевская напомнили  о том, что в 1945 году узники концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание. В лагере находились несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран Европы. 11 апреля 1945 года были освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора, 22 апреля освобождены узники Заксенхаузена, 29 апреля — Дахау, 30 апреля 1945 года — Равенсбрюка. Жертвами нацизма стали миллионы беззащитных людей, в основном – женщин, стариков, детей. Среди них свыше 30 тысяч севастопольцев, угнанных до января 1943 года в Германию.  В документах, камне и металле запечатлена правда о тех страшных страницах истории Второй мировой войны. Погибая от голода, холода и бесчеловечных пыток в Дахау (Германия), Освенциме (Польша), Бухенвальде (Германия), Саласпилсе (Латвия) Майданеке (Польша), Маутхаузене(Австрия) и на других «фабриках смерти», узники концлагерей навсегда стали примером стойкости. Они победили жестокость, насилие и расовую ненависть, которым нет и не может быть оправданий.  Биографии и судьбы этих людей —  настоящие уроки мужества для представителей подрастающего поколения. Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в  истории человечества.

Минутой молчания присутствующие почтили память расстрелянных и сожженных, умерших от голода и лишений в фашистской неволе.
Театрализованную музыкально — хореографическую постановку «Пока стучат сердца, мы помним!» представили солисты центра: заслуженный артист Севастополя Дмитрий Морозов и Мария Мандзий, актеры театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий и Кулик Инна.

В ходе мероприятия были продемонстрированы фрагменты из документальных фильмов «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, «Врач из Освенцима» Леонида Млечина, «Дорога в ад» Фёдора Стукова.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


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